На строительство поликлиники в Песочне Рязань дополнительно получит деньги из федерального бюджета

Участок земли в Дашково-Песочне, где построят поликлинику.

В течение трех последующих лет Рязанская область дополнительно получит более 3 млрд рублей. На эти деньги в регионе модернизируют первичное звено здравоохранения.

Деньги, в том числе, направят на строительство поликлиники в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба правительства.

Первый транш поступит в регион уже в 2023 году.

«Участок под строительство определили, проект подготовили. Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. Это обеспечит доступность первичной медпомощи жителям Дашково-Песочни», - отметил губернатор Павел Малков.

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