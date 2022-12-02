На строительство поликлиники в Песочне Рязань дополнительно получит деньги из федерального бюджета

Участок земли в Дашково-Песочне, где построят поликлинику.
В течение трех последующих лет Рязанская область дополнительно получит более 3 млрд рублей. На эти деньги в регионе модернизируют первичное звено здравоохранения.
Деньги, в том числе, направят на строительство поликлиники в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба правительства.
Первый транш поступит в регион уже в 2023 году.
«Участок под строительство определили, проект подготовили. Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. Это обеспечит доступность первичной медпомощи жителям Дашково-Песочни», - отметил губернатор Павел Малков.
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