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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:24

Сенатор Любимов пообещал помочь семье пропавшего бойца из Рязанской области

Член Совета Федерации направит запрос в минобороны
Источник:kp.ru
Сенатор Любимов пообещал помочь семье пропавшего бойца из Рязанской области.

Сенатор Любимов пообещал помочь семье пропавшего бойца из Рязанской области.

Сенатор Николай Любимов пообещал «взять на контроль» вопрос по исчезновению рязанца, который может находиться в зоне СВО. Об этом член Совета Федерации рассказал на своей странице в соцсети.

По словам бывшего губернатора Рязанской области, месяц назад молодой человек перестал выходить на связь с семьей, а родные не могут найти о нем информации.

«Его отец попросил помочь узнать, где он сейчас, что с ним. Взял вопрос на контроль, направлю запрос в минобороны. Если парня мобилизовали, мы будем об этом знать и сможем найти выход на него», - сообщил Любимов.

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