Сенатор Любимов пообещал помочь семье пропавшего бойца из Рязанской области.

Сенатор Николай Любимов пообещал «взять на контроль» вопрос по исчезновению рязанца, который может находиться в зоне СВО. Об этом член Совета Федерации рассказал на своей странице в соцсети.

По словам бывшего губернатора Рязанской области, месяц назад молодой человек перестал выходить на связь с семьей, а родные не могут найти о нем информации.

«Его отец попросил помочь узнать, где он сейчас, что с ним. Взял вопрос на контроль, направлю запрос в минобороны. Если парня мобилизовали, мы будем об этом знать и сможем найти выход на него», - сообщил Любимов.

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