В ночь на 2 декабря в центре Михайлова сгорел мебельный магазин «Шанс». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 1 декабря на площади Ленина в Михайлове Рязанской области загорелся мебельный магазин «Шанс». По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:31.

Прибывшим расчетам удалось локализовать пожар на площади 400 кв. метров спустя почти полтора часа. Еще минут через сорок пожарные ликвидировали открытое горение, а в 00:40 полностью ликвидировали пожар.

В результате пожара никто из людей не пострадал. В настоящее время специалисты МЧС выясняют точную причину возгорания и причиненный ущерб.

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