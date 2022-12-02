Сорокина на крыше. Мэр Рязани отчиталась, как ремонтируют кровлю после нерадивого подрядчика

Мэр Рязани Сорокина побывала на крыше дома, где меняют кровлю после нерадивого подрядчика.

1 декабря глава администрации Елена Сорокина осмотрела крыши домов, где после работ «нерадивого подрядчика» по капитальному ремонту протекала кровля. Речь идет о доме №22 в поселке Мехзавода, доме №29 на улице Керамзавода и доме №18 по 3-му Новопавловскому проезду. Всего проблемы были в шести домах Рязани.

«На данный момент протечки [рабочие] ликвидировали. На четырех из шести крыш уложили утеплитель. На двух - данные работы проводят сегодня-завтра. С понедельника начнут укладывать асфальтовый слой, далее - два слоя финишного покрытия», - озвучила план работ Сорокина.

На проблемных крышах в Рязани работает новый подрядчик, все материалы у него в наличии.

Глава администрации отметила, что работает в настоящее время новый подрядчик, все материалы у него в наличии. Что касается прежнего подрядчика – РСУ-1, то его директора Алексея Крамара мэр уволила. По словам чиновницы, именно эта организация виновна в срыве работ.

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