Для водителей и пассажиров в Рязанской области подготовили пункты обогрева. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном управлении МЧС подготовили два мобильных пункта обогрева, которые разворачивают вдоль трасс во время длительных автомобильных заторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Используют пункты для водителей и пассажиров, которым необходимо согреться, подзарядить мобильные телефоны и выпить горячего чаю.

«В случае необходимости в пунктах обогрева можно организовать спальные места, люди смогут получить горячее питание», - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 декабря пункты обогрева и питания в полной готовности базируются на территории ПСЧ-9 (Дашково-Песочня) и ПСЧ-45 (Старожиловский район).

При ухудшении погоды мобильные пункты развернут на автодорогах для оказания помощи водителям.

Ранее сообщалось, что атипичные морозы ждут Рязанскую область со 2 по 6 декабря (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!