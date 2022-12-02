Для водителей и пассажиров в Рязанской области подготовили пункты обогрева.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В региональном управлении МЧС подготовили два мобильных пункта обогрева, которые разворачивают вдоль трасс во время длительных автомобильных заторов, сообщает пресс-служба ведомства.
Используют пункты для водителей и пассажиров, которым необходимо согреться, подзарядить мобильные телефоны и выпить горячего чаю.
«В случае необходимости в пунктах обогрева можно организовать спальные места, люди смогут получить горячее питание», - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 декабря пункты обогрева и питания в полной готовности базируются на территории ПСЧ-9 (Дашково-Песочня) и ПСЧ-45 (Старожиловский район).
При ухудшении погоды мобильные пункты развернут на автодорогах для оказания помощи водителям.
Ранее сообщалось, что атипичные морозы ждут Рязанскую область со 2 по 6 декабря (подробнее).
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