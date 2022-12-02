Мэр Сорокина рассказала, как в Рязани чиновники заботятся об инвалидах. Примеры

Мэр Сорокина рассказала, как в Рязани чиновники заботятся об инвалидах.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина призналась, что город должен быть комфортным и удобным для всех его жителей. Чиновница заверила, что «работа по повышению доступности городской среды продолжается». И привела примеры:

- закупили десять новых низкопольных троллейбусов «Адмирал»;

- всеми проектами ремонта дорог предусмотрены пологие съезды (для инвалидов-колясочников);

- при капремонте и строительстве предусматривают пандусы и лифты для инвалидов;

- в школах для детей-инвалидов организовали группы с малой наполняемостью. Каждому ребенку стараются создать индивидуальные условия.

«Рязань должна стать городом для удобной жизни всех категорий граждан, независимо от физических возможностей. Первые шаги в этом направлении уже сделали. Этого, конечно, явно недостаточно», - подчеркнула Сорокина.

Ранее КП-Рязань рассказывала, как городские чиновники целый год пытались сделать пандус для инвалида, но… так и не смогли (читать подробнее).

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