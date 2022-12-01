Пассажирка «четверки», влетевшей в грузовик, погибла в Рязанской области

1 декабря на трассе «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» в Рязанской области ВАЗ-2104 врезался в грузовой автомобиль. Последний, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, стоял в попутном с легковушкой направлении.

Авария случилась примерно в 16:30 на 111 километре указанной трассы. «Четверкой» управлял мужчина 1947 года рождения. По данным полиции, он «не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения».

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля ВАЗ. Водитель «четверки» выжил - ему потребовалась медицинская помощь.