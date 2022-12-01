У жителей улицы Новаторов остается надежда только на федеральные органы

На встрече с депутатом-коммунистом, где присутствовало более 30 человек, жильцы передали почти 800 подписей.

Жители улицы Новаторов обеспокоены строительством двух многоэтажек на небольшом участке земли, прилегающем вплотную к зеленой зоне Комсомольского парка.

Как пояснили участники встречи, застройщик планирует возвести два 22-этажных здания с 442 квартирами на собственном участке земли площадью менее 0,5 Га. «Северная компания» заявляет о преимуществах будущего ЖК, среди которых – близость школ, детских садиков, университета, а также «собственный парк во дворе».

Однако, жители близлежащих домов не разделяют оптимизма застройщика. Во-первых, они обеспокоены тем, что застройка будет проходить с нарушением строительных норм, с высокой долей вероятности выйдя за пределы указанного участка на территорию парка. Во-вторых, для строительства жилых домов с таким количеством квартир необходимо обеспечить их будущих жильцов определенным количеством парковочных мест, придомовой территорией, элементами благоустройства согласно нормативам, что сделать на площади 0,45 га едва ли представляется возможным.

Инициативная группа жителей уже обращалась в администрацию города и правительство региона, однако добиться результата у них не удалось. Представители инициативной группы записались на личный приём к губернатору области, который по графику запланирован только лишь на следующий год. А здесь на счету каждый день.

На встрече с депутатом-коммунистом, где присутствовало более 30 человек, жильцы передали почти 800 подписей, которые вместе с депутатским запросом отправятся в Генеральную прокуратуру, Администрацию президента и другие компетентные органы, так как, по словам собравшихся, глава администрации Елена Сорокина не намерена отзывать разрешение на строительство данного объекта.

Участники «народного схода» посчитали, что если рязанские власти не хотят или не могут отстаивать интересы своих горожан, то надежда остается только на федеральные органы при поддержке депутатов от КПРФ.