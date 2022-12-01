На биатлонном комплексе под Рязанью открылась лыжная трасса. Фото: Биатлонный комплекс "Алмаз"

В четверг, 1 декабря, на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью, недалеко от села Варские, открылась лыжная трасса. Об этом сообщается на странице спортивной организации в соцсети «ВКонтакте».

Биатлонный комплекс работает до 9 вечера, вся территории хорошо освещается.

Стоимость посещения комплекса для лыжников составляет 200 рублей в день. Для детей до 16 лет вход на лыжную трассу бесплатный. Для пенсионеров по будням посещение комплекса также бесплатно.