Мэрия назвала шесть улиц Рязани, где 1 декабря заменят уличное освещение.

В Рязани продолжается работа по замене уличного освещения. В среду, 30 ноября, в разных районах города заменили 60 осветительных приборов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Стало известно, на каких улицах будут заменять светильники 1 декабря. Вот список:

- улица Горького;

- Касимовское шоссе;

- улица Ленина;

- улица Новоселов;

- улица Соборная;

- улица Тимакова.

Рязанцам также напомнили, что по двухлетнему контракту планируют заменить свыше 15 тысяч фонарей. Сообщается, что работы проводят с опережением графика.

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