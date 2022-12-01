Мэрия назвала шесть улиц Рязани, где 1 декабря заменят уличное освещение.
В Рязани продолжается работа по замене уличного освещения. В среду, 30 ноября, в разных районах города заменили 60 осветительных приборов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Стало известно, на каких улицах будут заменять светильники 1 декабря. Вот список:
- улица Горького;
- Касимовское шоссе;
- улица Ленина;
- улица Новоселов;
- улица Соборная;
- улица Тимакова.
Рязанцам также напомнили, что по двухлетнему контракту планируют заменить свыше 15 тысяч фонарей. Сообщается, что работы проводят с опережением графика.
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