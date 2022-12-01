Рязанская область получила 15 новых «скорых» Фото: Из материалов пресс-службы

В четверг, 1 декабря, Рязанская область получила 15 новых автомобилей скорой помощи. Машины передали в распоряжение районных лечебных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Машины повышенной проходимости на базе УАЗа и ГАЗа попали в распоряжение районных лечебных учреждений. Их будут использовать реанимационные бригады и служба скорой помощи. В автомобилях есть современное медоборудование, установлена система ГЛОНАСС.

Новые «скорые» поступят в медучреждения Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Старожиловского, Пронского, Чучковского, Шиловского и Шацкого районов.