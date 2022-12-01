Тариф на электроэнергию в Рязанской области вырос на 9%.

С 1 декабря 2022 года в Рязанской области изменились расценки на электроэнергию для населения. Одноставочный тариф вырос на 8,8-9%.

На 9%, с 5,34 до 5,82 руб./кВт*ч, увеличилась стоимость электроэнергии для городских жителей с газовыми плитами.

Тариф для жителей сельских населенных пунктов и потребителей, чьи дома оборудованы электроплитами и (или) электроотопительными установками, теперь составляет 4,07 руб./кВт*ч вместо 3,74 руб./кВт*ч (+8,8%).

Новые зонные тарифы наряду с одноставочными опубликовала на официальном сайте РГМЭК.

Ранее сообщалось, что вывоз мусора в Рязанской области подорожал на 11%. Больше теперь будут платить и потребители МУП "РМПТС" в Рязани (за отопление и горячую воду). Подробнее о второй за 2022 год индексации тарифов - в материале КП-Рязань.