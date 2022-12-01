Водителей штрафуют за временные знаки на Северной окружной Рязани. И вот почему

Водителей штрафуют за временные знаки на Северной окружной Рязани

В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили, почему рязанцы получают штрафы за превышение скорости 40 км/час, обозначенной на временных дорожных знаках на Северной окружной Рязани.

- Дорожные знаки отражают, какой скоростной режим установлен на данном участке дороги. Они передают суть, и не имеет значения, какие они - временные или постоянные, - заверили в ГИБДД. – Указанные на этом участке ограничения скоростного режима корректны, и все нарушения фиксирует комплекс.

Напомним, с началом ремонтных работ на Северной окружной дороге в Канищеве при подъеме к улице Бирюзова в районе дома №31 установили временные дорожные знаки с ограничением скорости до 40 км/час. Рядом на этом участке работает «тренога», которая фиксирует нарушение скоростного режима. И рязанцам уже стали приходить «письма счастья» за превышение скорости.

Между тем, до начала ремонтных работ на этом участке действовал стандартный для города скоростной режим, и камера фиксировала нарушения от 60 км/час + допустимые 20 км/час. Когда ремонтные работы закончились, а знаки остались, многие автолюбители стали проезжать этот участок, разгоняясь по старой памяти.

Как пояснили в дорожной полиции, когда ремонтные работы на Северной окружной завершатся, вернут прежний скоростной режим 60 км/час.