В банковской сфере Рязанской области выявили нехватку кадров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обнаружен серьезный дефицит кадров в банковской сфере Рязанской области. Нехватку работников выявили эксперты hh.ru, проанализировав вакансии.
Выяснилось, что на одну вакансию приходится менее одного резюме.
Сейчас средняя зарплата в данной сфере – это 45 тысяч рублей. В то же время, у соискателей запросы чуть скромнее - в среднем, рязанцы указывали желаемый свой заработок в районе 40 тысяч рублей.
Интересное наблюдение: по статистике 67% работников банковской сферы – женщины. Каждая пятая вакансия содержит обязательное требование к кандидату: наличие высшего образования, бакалавриата, магистратуры и специалитета.
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