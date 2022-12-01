Минприроды не выявило превышение ПДК загрязняющих веществ в Рязани 30 ноября. Фото: Дышим чистым.

30 ноября специалисты минприроды промониторили воздух на окраине Рязани, и не обнаружили превышений загрязняющих веществ. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В связи с большим количеством жалоб жителей Рязани передвижные лаборатории работали в течение дня, беря пробы воздуха в микрорайоне Дашково-Песочня, а также в поселках Строитель и Мехзавод. Но в данных районах превышений загрязняющих веществ не выявили.

Помимо этого, в Канищеве, Песочне, а также в районе Рязанского кремля тоже не сотрудники минприроды тоже не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих веществ.

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