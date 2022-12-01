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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:24

В Ряжске похоронили старшего лейтенанта Павла Репина, погибшего в ходе СВО

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей
Источник:kp.ru
В Ряжске похоронили старшего лейтенанта Павла Репина. Фото: skopin-eparhia.ru

В Ряжске похоронили старшего лейтенанта Павла Репина. Фото: skopin-eparhia.ru

28 ноября в городе Ряжске Рязанской области проводили в последний путь старшего лейтенанта Павла Репина. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщается на официальном сайте Скопинской Епархии, траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей.

Отпевание Павла Репина в Успенском храме города Ряжска совершил протоиерей Андрей Силинский, благочинный Ряжского округа. Затем состоялась церемония прощания.