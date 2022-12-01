В Ряжске похоронили старшего лейтенанта Павла Репина, погибшего в ходе СВО

В Ряжске похоронили старшего лейтенанта Павла Репина. Фото: skopin-eparhia.ru
28 ноября в городе Ряжске Рязанской области проводили в последний путь старшего лейтенанта Павла Репина. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщается на официальном сайте Скопинской Епархии, траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей.
Отпевание Павла Репина в Успенском храме города Ряжска совершил протоиерей Андрей Силинский, благочинный Ряжского округа. Затем состоялась церемония прощания.