В Скопинском районе обнаружено тело мужчины в сгоревшем авто

В Скопинском районе Рязанской области, в селе Березняги, обнаружено тело мужчины в сгоревшем автомобиле ВАЗ-2113. Об этом 1 декабря сообщили КП-Рязань в Скопинском МСО СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, тело принадлежит 64-летнему мужчине. Некоторые СМИ сообщают, что машина врезалась в забор, после чего загорелась. Сообщается, что водитель умер еще до того, как произошло ДТП – ему стало плохо за рулем.

Однако, как отметили следователи, официальная причина смерти пока не установлена, проводится медэкспертиза. Организована доследственная проверка.