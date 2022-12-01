Вандалы-охотники расстреляли стенд кадомской спортшколы и уничтожили лыжную трассу.
В поселке Кадом уничтожили стартовую площадку лыжной трассы областной спортшколы «Виктория». Всю площадку «буквально избороздили колесами автомобилей». О происшествии сообщили работники учреждения.
«Снег, который и так едва прикрывал поляну, разрезали шинами до земли. Но это еще не все. Какие-то горе-охотники в упор расстреляли из ружья информационный стенд, который находился на подъезде к лыжной трассе. А ведь здесь занимаются наши с вами дети и внуки, здесь в выходные дни просто отдыхают, дышат свежим воздухом сотни кадомчан и гостей поселка», - рассказали в ГАУ РО «СШ «Виктория».
Информационный стенд расстреляли из ружей.
Сотрудники спортшколы написали заявление в полицию и призвали кадомчан, не проходить мимо, когда на глазах происходит подобное свинство.
на месте происшествия охотники бросили гильзы.
«Конечно-же, работники учреждения все восстановят. Лыжная трасса опять станет одной из лучших в Рязанской области, приобретем и новый информационный стенд», - говорится в сообщении.
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