В одном из домов под Рязанью обнаружили окровавленный труп 44-летнего мужчины.

29 ноября в одном из домов деревни Тамышево Клепиковского района обнаружили труп 44-летнего местного жителя. На теле погибшего эксперты зафиксировали колото-резанные раны.

Следователи Касимовского МСО установили, что смертельные раны потерпевшему нанес его младший брат во время конфликта после употребления алкоголя.

В настоящее время 41-летнего подозреваемого в убийстве, безработного жителя деревни, задержали. Решается вопрос о взятии его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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