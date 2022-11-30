В Рязани временно закрылся фитнес-клуб F5 на Московском шоссе

Рязанский фитнес-клуб F5 объявил о приостановке работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани временно приостановил работу фитнес-клуб F5, расположенный на Московском шоссе. Соответствующее объявление в среду, 30 ноября, появилось в официальной группе спортивного учреждения в соцсети.

- Друзья! Сложилась такая ситуация, что нам нужно сделать технический перерыв в своей работе. Перерыв необходим для обновления технической базы и решения юридических вопросов, - говорится в объявлении.

Фитнес-клуб заверил своих клиентов, что все обязательства перед ними выполнит в полном объеме, и занятия возобновятся в кратчайшие сроки с сохранением их графика и объемов. Также продолжат действовать все абонементы, а каждый владелец получит бонусы.