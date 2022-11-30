Мусорный полигон под Рязанью рискует не закрыться с 1 декабря. И вот почему

Мусорный полигон в Рыбновском районе невозможно закрыть, пока идет суд.

Арендатор полигона бытовых отходов, что в деревне Зеленино Рыбновского района, Олег Генералов записал видеообращение к жителям района, в котором объяснил, почему нашумевшую свалку невозможно закрыть с 1 декабря. Кадры в среду, 30 ноября, появились в группе «Типичная Рязань».

Генералов рассказал, что в июле 2022 года по факту расторжения администрацией Рыбновского района договора аренды с его ООО «ЭКО» он заключил мировое соглашение, по которому в ноябре обязался передать территорию в муниципальную собственность. Паузу в несколько месяцев арендатор объяснил тем, что захоронение отходов является единственным видом деятельности фирмы, и нужно время, чтобы пристроить людей, остающихся без работы, расторгнуть договоры с поставщиками мусора и закрыть предприятие.

Однако в сентябре местные власти подали на ООО «ЭКО» в суд с требованием взыскать 9 млн рублей. А так как в отношении предприятия в настоящее время идет судебное разбирательство, ликвидировать его невозможно.

- В связи с этим людей сократить мы не можем, ликвидация предприятия приостановлена, договора расторгнуть мы не можем. На основании этого мы вынуждены были отказаться от выполнения соглашения о передаче полигона, - заявил Генералов.

Он также добавил, что готов на любые компромиссы с чиновниками, и после решения Арбитражного суда может возобновить переговоры о передаче полигона.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон в деревне Зеленино закроют и возьмут под охрану с 1 декабря.

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