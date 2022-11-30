«У нас большие проблемы». Малков пообещал разобраться с плачевным состоянием рязанского здравоохранения

В рязанском здравоохранении большие проблемы. Фото: правительство Рязанской области.

Система здравоохранения в Рязанской области находится в плачевном состоянии и требует серьезной модернизации. Об этом в среду, 30 ноября, заявил губернатор Павел Малков в ходе рабочей поездки в Рязанский район.

Глава региона посетил ФАП в селе Полково, в котором в феврале 2022 года обрушилась крыша. В настоящее время здание ремонтируют, а сельские власти выделили под лечебное учреждение другой участок. Однако местные жители высказались за восстановление пункта на прежнем месте, так как к нему есть хороший подъезд. Малков сообщил, что ФАП реконструируют после того, как проверят безопасность строения.

- Это очередная иллюстрация того, что у нас в здравоохранении большие проблемы, - приводит слова Малкова пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что в регионе ведется большая работа по модернизации: уже есть определенные улучшения в системе родовспоможения и экстренной медпомощи. Прорабатываются направления лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, планируется открытие шести сосудистых центров, куда будут доставлять больных с инфарктами и инсультами. В скором времени возьмутся за психиатрическую помощь и систему медпомощи для спортсменов.

- Предстоит ещё много и серьезно разбираться с тем, что было сделано в отрасли раньше, и что привело рязанское здравоохранение к такому плачевному состоянию. Возможно, при содействии правоохранительных структур, - сказал глава области.