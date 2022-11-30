Рязанцы смогут получить компенсацию взносов на капремонт.
Минтруда и соцзащиты населения Рязанской области рассказало жителям о возможности получения компенсации по уплате взносов на капремонт. Об этом сообщается на сайте рязанского правительства.
Среди тех, кто получит компенсацию, будут неработающие собственники жилых помещений, которые проживают одни или с неработающими членами семьи, являющимися пенсионерами, а также с неработающими инвалидами первой и второй групп. С начала текущего года затраченные средства выплатили 13 456 гражданам на сумму более 33,5 млн рублей.
Кроме того, рязанцам 70-летнего возраста выплачивается компенсация в размере 50%, а граждане старше 80 лет получат 100-процентную выплату. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться по месту жительства с заявлением в отдел соцзащиты населения или в МФЦ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!