Рязанцы смогут получить компенсацию взносов на капремонт.

Минтруда и соцзащиты населения Рязанской области рассказало жителям о возможности получения компенсации по уплате взносов на капремонт. Об этом сообщается на сайте рязанского правительства.

Среди тех, кто получит компенсацию, будут неработающие собственники жилых помещений, которые проживают одни или с неработающими членами семьи, являющимися пенсионерами, а также с неработающими инвалидами первой и второй групп. С начала текущего года затраченные средства выплатили 13 456 гражданам на сумму более 33,5 млн рублей.

Кроме того, рязанцам 70-летнего возраста выплачивается компенсация в размере 50%, а граждане старше 80 лет получат 100-процентную выплату. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться по месту жительства с заявлением в отдел соцзащиты населения или в МФЦ.

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