Рязанского бизнесмена осудят за захват коммерческой организации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего предпринимателя. Его обвиняют в фальсификации решения общего собрания и единого государственного реестра юридических лиц.

Следователи СУ СК России по Рязанской области установили, что в декабре 2020 года мужчина, будучи учредителем коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей моторным топливом, сфальсифицировал протокол общего собрания, назначив себя генеральным директором.

На основании указанного протокола он внес изменения в единый госреестр юридических лиц

«Обвиняемый незаконно захватил управление в коммерческой организации, получив возможность распоряжения ее имуществом и деньгами», - говорится в сообщении.

Следствием собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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