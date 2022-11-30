В рязанском ЦПКиО начали украшать новогоднюю елку

В Центральном парке культуры и отдыха в Рязани начали наряжать гирляндами новогоднюю ель. Об этом сообщили в Telegram-канале Горхозяйство.Рязань.

- В городе продолжается установка новогодних елей. В Центральном парке культуры и отдыха елку начали украшать гирляндами и игрушками, - говорится в посте.

Напомним, в этом году установка новогодних елей началась в Рязани рано - еще в начале ноября. Первой установили елку на площади Театральной. Главную ель на площади Ленина собрали к середине месяца за три дня, но пока не украсили.

Напомним, в связи с событиями в стране и мире в этом году новогодние торжества пройдут скромнее обычного. Так, губернатор заявлял ранее, что в этом году новогоднего салюта не будет, однако детские праздники состоятся.