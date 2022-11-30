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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:01

На улице Высоковольтной горело здание автошколы

Пожар ликвидировали работники данного места
Источник:kp.ru
На улице Высоковольтной в Рязани горело здание автошколы.

На улице Высоковольтной в Рязани горело здание автошколы.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Днем 30 ноября в Рязани загорелась автошкола. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Возгорание произошло в доме №27 на улице Высоковольтной. Именно там расположена автошкола «Рязанский ЦППК».

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:57 – горела кровля здания.

Спустя пять минут первое подразделение пожарных оказалось на месте, однако очаг возгорания ликвидировали сотрудники школы.

На месте происшествия работал дознаватель МЧС для установления причин возгорания.