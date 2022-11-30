На улице Высоковольтной горело здание автошколы

На улице Высоковольтной в Рязани горело здание автошколы. Фото: Николай ХИЖНЯК

Днем 30 ноября в Рязани загорелась автошкола. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Возгорание произошло в доме №27 на улице Высоковольтной. Именно там расположена автошкола «Рязанский ЦППК».

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:57 – горела кровля здания.

Спустя пять минут первое подразделение пожарных оказалось на месте, однако очаг возгорания ликвидировали сотрудники школы.

На месте происшествия работал дознаватель МЧС для установления причин возгорания.