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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:47

С 1 декабря рязанцы смогут в Лесопарке отправить письма Деду Морозу

Праздничная акция стартует в 17:00 возле резиденции Деда Мороза
Источник:kp.ru
С 1 декабря рязанцы смогут в Лесопарке отправить письма Деду Морозу.

С 1 декабря рязанцы смогут в Лесопарке отправить письма Деду Морозу.

1 декабря в Лесопарке заработает «Почта Деда Мороза». С этого дня рязанцы смогут воспользоваться ею для отправки писем с самыми заветными желаниями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По желанию в конверт можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.

Новогодняя акция начнется в 17:00 около резиденции Деда Мороза.

«Главный зимний волшебник обязательно прочтет каждое послание и в новогоднюю ночь исполнит все желания, которые ребята оставили на бумаге», - написала мэрия.