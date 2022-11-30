С 1 декабря рязанцы смогут в Лесопарке отправить письма Деду Морозу.

1 декабря в Лесопарке заработает «Почта Деда Мороза». С этого дня рязанцы смогут воспользоваться ею для отправки писем с самыми заветными желаниями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По желанию в конверт можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.

Новогодняя акция начнется в 17:00 около резиденции Деда Мороза.

«Главный зимний волшебник обязательно прочтет каждое послание и в новогоднюю ночь исполнит все желания, которые ребята оставили на бумаге», - написала мэрия.