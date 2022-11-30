Рязанка Екатерина Парамошкина победила в конкурсе «Мисс Студенчество».
В понедельник, 29 ноября, по результатам конкурса «Мисс Студенчество» жюри определило победительницу. Ею стала студентка рязанского политеха Екатерина Парамошкина, сообщает правительство Рязанской области.
Подведение итогов областного этапа конкурса состоялось в рязанской филармонии.
В конкурсе участвовали семь студенток вузов. Девушки показывали свое ораторское мастерство, проявляли себя в различных творческих конкурсах. Кроме этого, участницы проходили мастер-классы по живописи и изготовлению лоскутного украшения. Немаловажным фактором для жюри стали оценки успеваемости конкурсанток в их университетах.
Теперь Екатерина Парамошкина представит регион во всероссийском конкурсе в 2023 году. Вице-мисс стала студентка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Ольга Жидкова.
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