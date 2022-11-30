1 декабря в Рязанской области станет еще морознее

В Рязанской области установилась погода ощутимо холоднее климатической нормы. 1 декабря, согласно прогнозу регионального филиала Росгидромета. станет еще морознее.

В ночь на 1 декабря ожидается температура в пределах -15...-10 градусов, местами до -18. Днем -10...-5.

Облаков на небе, как и в среду, будет мало. Они препятствовали интенсивному выхолаживанию, поэтому их отсутствие, напротив, способствует понижению температуры. Есть и еще одно следствие такого влияния антициклона — отсутствие осадков.

Ветер в четверг будет восточный, 3-8 м/с.