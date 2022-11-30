Единую медицинскую информационную систему запустят в Рязанской области в 2023 году

Единая медицинская система обеспечит доступ ко всей документации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области планируют запустить единую медицинскую информационную систему, которая свяжет все поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты региона и обеспечит быстрый доступ ко всей документации, пишут «Рязанские ведомости».

Система фактически оцифрует работу всех лечебных учреждений области. В нее загрузят медицинские карты пациентов, что позволит врачам разных поликлиник видеть историю болезни конкретного человека и вносить в нее дополнения. С помощью системы медики смогут выписывать электронные больничные и льготные рецепты, направлять больных на обследования и анализы, записывать на повторные приемы к себе или другим специалистам, а также контролировать, получил ли человек ту или иную медицинскую услугу.

Разработчики обещают облегчить получение медуслуг и пациентам. Новая система будет объединена с порталом Госуслуг, поэтому рязанцы смогут самостоятельно записаться к врачу, ознакомиться со своей медкартой, диагнозами и назначениями через специальное мобильное приложение.

Тестировать единую медицинскую систему в Рязанской области начнут уже в декабре 2022 года. Пока идет обучение медперсонала и оснащение техникой. Полноценно же она заработает в 2023 году.