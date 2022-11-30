Мэрия начала выдавать более полутора тысяч сладких новогодних подарков.
В Рязани начали выдавать новогодние подарки детям из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, сообщает пресс-служба городской администрации.
Подарки рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 14 лет.
Кто имеет право на получение сладких новогодних подарков:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети военнослужащих, один из родителей которых погиб во время специальной военной операции.
Всего в 2022 году администрация Рязани приобрела 1531 новогодний подарок.
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