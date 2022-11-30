Мэрия начала выдавать более полутора тысяч сладких новогодних подарков.

В Рязани начали выдавать новогодние подарки детям из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подарки рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 14 лет.

Кто имеет право на получение сладких новогодних подарков:

- дети из малообеспеченных семей;

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети военнослужащих, один из родителей которых погиб во время специальной военной операции.

Всего в 2022 году администрация Рязани приобрела 1531 новогодний подарок.

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