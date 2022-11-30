Замминистра сельского хозяйства России стал 43-летний рязанец Иван Лебедев.

43-летний уроженец Рязанской области Иван Лебедев занял кресло заместителя министра сельского хозяйства России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее Лебедев работал в должности статс-секретаря федерального министерства сельского хозяйства.

Иван Лебедев 1979-го года рождения. Родом он из Рыбного.

Окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, а также Академию ФСИН. Работал в УФСБ России по Рязанской области, администрации Рязани и коммерческих структурах.

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