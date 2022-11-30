Бабушка из рязанской глубинки погибла под колесами Kia

В Спасском районе 87-летняя женщина погибла под колесами Kia.

29 ноября в Спасском районе женщина погибла под колесами Kia. Погибшая — 87-летняя жительница деревни Выселки, где и произошла трагедия.

ДТП случилось, когда на часах было примерно 17:00. 39-летний рязанец на Kia Rio сбил бабушку, которая, по предварительной информации, шла по проезжей в попутном направлении.

По данным пресс-службы ГИБДД по Рязанской области, сбитая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

ДТП случилось в деревне Выселки примерно в 17:00.

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