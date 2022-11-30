Капремонт 14 км региональной дороги завершили в Милославском районе.

В Милославском районе Рязанской области завершили капитальный ремонт автодороги Чернава – Богородицкое – Павловка – станция Топилы, протяженность которой составляет более 14 км.

К работе подрядчик приступил еще в 2021 году. Для местных жителей эта дорога имеет большое значение, так как она связывает населенные пункты, и по ней проходит часть школьного маршрута.

Что сделали рабочие, чтобы привести дорогу в порядок:

- отфрезеровали старое покрытие;

- расширили проезжую часть;

- укрепили основание дороги методом холодной регенерации;

- уложили два слоя асфальтобетона;

- обустроили съезды и примыкания;

- отремонтировали водопропускные трубы;

- обновили дорожные знаки и остановочные павильоны;

- укрепили обочины;

- нанесли разметку.

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