Капремонт 14 км региональной дороги завершили в Милославском районе.
В Милославском районе Рязанской области завершили капитальный ремонт автодороги Чернава – Богородицкое – Павловка – станция Топилы, протяженность которой составляет более 14 км.
К работе подрядчик приступил еще в 2021 году. Для местных жителей эта дорога имеет большое значение, так как она связывает населенные пункты, и по ней проходит часть школьного маршрута.
Что сделали рабочие, чтобы привести дорогу в порядок:
- отфрезеровали старое покрытие;
- расширили проезжую часть;
- укрепили основание дороги методом холодной регенерации;
- уложили два слоя асфальтобетона;
- обустроили съезды и примыкания;
- отремонтировали водопропускные трубы;
- обновили дорожные знаки и остановочные павильоны;
- укрепили обочины;
- нанесли разметку.
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