На четырех улицах Рязани 30 ноября отключат электричество

На четырех улицах Рязани отключат электричество.

В среду, 30 ноября, электричества не будет на четырех улицах в Дягилеве (деревня). Информация об отключении появилась на сайте администрации Рязани. Причина отключения – работы на воздушной линии.

Электричества с 10:30 до 16:00 не будет по следующим адресам:

- Животноводческий проезд, в домах с №№3 по 11;

- улица Коняева, в домах с №№58 по 140;

- улица Хиринская, в домах с №№19 по 41;

- Хиринский проезд, в домах с №№10 по 18.

Ранее сообщалось, что 30 ноября на шести улицах Рязани отключат на весь день холодную воду (читать подробнее).

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