На шести улицах Рязани 30 ноября на весь день отключат воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября на весь день отключат холодную воду на пяти улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

В среду с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица 4-я Линия, д. 53, д. 55, д. 57, д. 65, д. 67;

- улица 5-я Линия, д. 46а;

- улица Ленинского Комсомола, д. 57/69, д. 67;

- улица Стройкова, д. 45/59;

- улица Татарская, д. 52.

Подвозить техническую воду начнут с 10 утра к дому №65 по улице 4-я Линия.

Кроме того, до 17:00 не будет холодной воды в Дашково-Песочне:

- улица Новоселов, д. 28 корп.1, 28 корп.2, 28 корп.3, 28, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 30, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 32, 32а, 34 корп.1, 34, 34а.

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