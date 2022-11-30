На шести улицах Рязани 30 ноября на весь день отключат воду.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
30 ноября на весь день отключат холодную воду на пяти улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.
В среду с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 4-я Линия, д. 53, д. 55, д. 57, д. 65, д. 67;
- улица 5-я Линия, д. 46а;
- улица Ленинского Комсомола, д. 57/69, д. 67;
- улица Стройкова, д. 45/59;
- улица Татарская, д. 52.
Подвозить техническую воду начнут с 10 утра к дому №65 по улице 4-я Линия.
Кроме того, до 17:00 не будет холодной воды в Дашково-Песочне:
- улица Новоселов, д. 28 корп.1, 28 корп.2, 28 корп.3, 28, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 30, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 32, 32а, 34 корп.1, 34, 34а.
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