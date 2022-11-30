Пункт по сбору крышечек в ЦКПиО могут закрыть из-за несознательных рязанцев. Фото: Эко-Рязань.
В Рязани могут закрыть пункт по сбору крышек от пластиковых бутылок в ЦКПиО. Причина – в несознательности рязанцев, которые регулярно пополняют контейнеры обычным бытовым мусором.
«Очень печально, что люди своими "благими" намерениями все портят. Встает вопрос о закрытии пункта в ЦПКиО», - говорится в сообщении группы «Крышечки_Рязань».
По словам Сергея Мартынова - представителя компании ООО «Эко Рязань», занимающейся переработкой крышек, рязанцы все чаще стали выбрасывать в контейнеры ртутные градусники, батарейки, лампочки, пищевые отходы и многое другое.
«50% содержимого контейнера не подлежит переработке на нашем предприятии. В самом начале, когда мы два года назад поставили этот контейнер в парке, ситуация была совсем другой, "мусора" было около 3%. Делаем выводы», - написал Мартынов.
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