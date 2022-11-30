Два человека погибли в Рязани в результате столкновения Nissan со столбом.

На 185 километре трассе М5 «Урал» в Рязани Nissan X-Trail врезался мачту уличного освещения. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Автокатастрофа случилась 30 ноября, примерно в 3:45. Указанное полицией место — это нынешняя Южная Окружная дорога со стороны ТРЦ «М5 Молл».

Известно, что внедорожником управлял 34-летний житель Рязани. По предварительной информации он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Вместе с ним на месте аварии от полученных травм погиб 33-летний пассажир.