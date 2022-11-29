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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:32

Новый худрук Рязанского драмтеатра 15 лет работал в саратовской оперетте

С мая он был главным режиссером Саратовского областного театра оперетты
Источник:kp.ru
Новый худрук Рязанского драмтеатра 15 лет работал в саратовской оперетте

Новый худрук Рязанского драмтеатра 15 лет работал в саратовской оперетте

Новый художественный руководитель Рязанского театра драмы Борис Лагода более 15 лет работал в Саратовском областном театре оперетты. Об этом сообщается на официальном сайте саратовского театра.

В мае 2022 года его назначили главным режиссером Саратовского областного театра оперетты, а до того Борис Лагода сотрудничал с этим учреждением «на протяжении более 15 лет». На сайте Лагоды в резюме значится, что с ноября 2007 года он занимал должность главного режиссера Саратовского театра оперетты.

Напомним, 25 ноября нового художественного руководителя представили труппе Драмтеатра.