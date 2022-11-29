150 жителей Борок обратились к руководителю рязанского СУ СК

Жители Борок на приеме у руководителя регионального СК.

Руководитель следственного управления следственного комитета России по Рязанской области Владимир Никешкин провел личный прием граждан. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

К руководителю СК от имени 150 жителей микрорайона обратилась инициативная группа рязанцев, поддерживающих проект жилой застройки Борок. Они предложили ряд идей по планируемому строительству комплекса на территории бывшего рязанского шпалозавода.

Руководитель СУ СК РФ по Рязанской области сообщил, что на данный момент проводится процессуальная проверка по обращению активиста от регионального отделения ВООПИиК и члена рязанской Общественной палаты Игоря Кочеткова. Градозащитник утверждал, что возможно при застройке территории будут нарушены санитарно-эпидемиологических требования. Ход проверки поставлен на контроль. По ее результатам будет принято законное и обоснованное решение.