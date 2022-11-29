Прокуратура рассказала скопинским чиновникам, чем чревата коррупция.

28 ноября прокуратура побывала в администрации Скопина, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время круглого стола прокурорские работники обсудили с чиновниками «актуальные вопросы противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления».

В частности, представителям мэрии рассказали о видах ответственности за коррупционные правонарушения, о необходимости их профилактики в органах местной власти, а также о контроле со стороны прокуратуры за расходами должностных лиц.

В сентябре 2021 года прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Скопина Олега Асеева (читать подробнее).

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