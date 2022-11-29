На Северной окружной в Рязани работает камера на 40 км/час

На Северной окружной дороге в Канищеве при подъеме к улице Бирюзова в районе дома №31 установлены временные дорожные знаки с ограничением скорости до 40 км/час, а также работает камера видеофиксации нарушений скоростного режима. Читатели КП – Рязань сообщили о полученных штрафах за нарушение скоростного режима на этом отрезке.

Ранее на этом участке дороги камера фиксировала нарушения скорости стандартной для передвижения по городу - от 60 км/час + допустимые 20 км/час. С началом ремонтных работ подрядчик установил временные дорожные знаки с ограничением скорости до 40 км/час. После открытия всех полос движения скорость потока увеличилась, и многие водители, закрывая глаза на временные знаки, продолжают ехать в привычном скоростном режиме. Однако за превышение скорости, указанной на временных знаках, получают штрафы.

Напомним, 21 ноября запустили движение по всем четырем полосам по реконструированному участку Северной окружной дороги. Окончательно завершить реконструкцию дороги планируют в октябре 2023 года.