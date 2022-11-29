Новым худруком Рязанского театра драмы стал Борис Лагода. Что известно о театральном деятеле

На счету Бориса Лагоды более 140 театральных постановок и около 15 тысяч пьес и либретто. Фото: Рязанский театр драмы.

У Рязанского театра драмы новый художественный руководитель – им стал Борис Лагода. В минувшую пятницу, 25 ноября, творческого деятеля представили труппе, сообщает пресс-служба драмтеатра.

- Новый художественный руководитель выразил надежду, что театральная семья Рязанского театра драмы быстро его примет, и предстоящее сотворчество будет успешным, - говорится в сообщении.

Борис Лагода родился в 1964 году в поселке Большая Берестовица республики Беларусь. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, где получил специальность актера театра драмы и кино, а после – ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». Трудился режиссером и художественным руководителем Новосибирского, Ивановского, Иркутского музыкальных театров и Саратовского областного театра оперетты.

На счету Бориса Лагоды более 140 театральных постановок в жанрах драмы, мюзикла, оперетты, водевиля и сказок, а также около 15 собственноручно написанных пьес и либретто. Его постановки видели зрители польских городов Белосток и Ольштын, жители Москвы, Минска и Лондона. Помимо спектаклей Лагода поставил около 300 концертных программ для фестивалей и театров.