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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:21

Мэрия: Большинство рязанцев против площадки для выгула собак в Лесопарке

Из 450 респондентов 70% оказались против обустройства территории под животных
Источник:kp.ru
Мэрия ответила рязанцам по поводу организации площадки для выгула собак.

Мэрия ответила рязанцам по поводу организации площадки для выгула собак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация города ответила на просьбу жителей об организации площадки для выгула собак в рязанском Лесопарке. Просьба озвучили в комментариях под постом о прямом эфире губернатора Рязанской области на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы собак Советского района сообщили, что неоднократно обращались в горадминистрацию и администрацию Лесопарка по вопросу строительства собачьей площадки в Лесопарке. На старте реконструкции объект обещали организовать, однако на данный момент устраивать площадку никто не собирается.

Ниже, под просьбой собачников решить данную проблему, мэрия рассказала, что свободная площадка в Лесопарке и вправду существует. И жители предлагали организовать на ней пространство для занятий и выгула собак. Предложение вызвало неоднозначную реакцию у постоянных посетителей парка.

Сообщается, что был проведен очный опрос среди семей с детьми. Так, из 450 респондентов 70% оказались против обустройства площадки для выгула собак.