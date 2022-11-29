«Поликлиника продолжит принимать пациентов». Минздрав прокомментировал увольнение медиков в Ряжске

Поликлиника в Ряжске продолжит принимать пациентов, несмотря на увольнения специалистов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Амбулаторно-поликлиническое подразделение №4 в Ряжске продолжит работать в прежнем режиме и принимать пациентов. Об этом заявили в областном минздраве, комментируя появившуюся в сети информацию об увольнении и.о. заведующей, терапевта и старшей медсестры. Ответ ведомство опубликовало в Телеграм-канале губернатора Павла Малкова во вторник, 29 ноября.

- Понимаем ваше беспокойство. Однако поликлиника «РЖД-Медицина» продолжит принимать пациентов в штатном режиме. Указанные двое сотрудников приступили к работе в Ряжском ММЦ, - говорится в сообщении.

Ранее жители райцентра выразили опасение, что из-за большого оттока персонала поликлиника может вовсе прекратить работу.

В минздраве отметили, что пациентов продолжат принимать как терапевты, так и узкие специалисты, в частности, оториноларинголог, гинеколог, педиатр, стоматолог и врач УЗИ. Также раз в неделю ведет прием хирург, а раз в месяц – кардиолог и эндокринолог.