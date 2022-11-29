Главархитектура поделилась фотографиями из предконцепции хлебозавода №1 в Рязани
Главархитектура Рязанской области поделилась снимками предконцепции внутреннего двора комплекса хлебозавода №1. Разрабатывали презентацию специалисты мастерской садово-паркового искусства Zelenka Studio.
Что конкретно будет на территории хлебозавода №1, покажет время.
14 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков побывал на территории бывшего рязанского хлебозавода №1, где вместе с дизайнерами, архитекторами и проектировщиками обсудил концепцию развития будущего «креативного пространства» (читать подробнее с видео).
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