Двух рязанских закладчиц задержали по пути в Луховицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух молодых рязанок задержали сотрудники наркоконтроля, когда девушки ехали на такси в Луховицы делать закладки с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники УНК УМВД с помощью инспекторов ГИБДД остановили такси на выезде из Рязани, в котором ехали две рязанки в возрасте 18 и 20 лет. При досмотре полицейские обнаружили у 18-летней девушки свертки с синтетическими наркотиками массой 34 грамма и 3 грамма гашиша.

Выяснилось, что недавно подруги пристрастились к наркотикам и устроились закладчицами в интернет-магазин. Они признались, что ехали по заданию куратора в Луховицы, чтобы сделать закладки. Также они рассказали, что недавно делали закладки и в Рязани. Полиция обнаружила на улицах Олимпийский городок и Новоселов свертки с гашишем и производным N – метилэфедрона общей массой около 3 граммов.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Поводится расследование.