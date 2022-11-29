По поручению Сорокиной усилится работа по антигололедной обработке в Рязани.

Глава администрации Елена Сорокина поручила усилить работу по обработке противогололедными средствами тротуаров и общественных пространств. Данную информацию мэр озвучила на совещании с руководителями структурных подразделений.

Поручение дано в связи с прошедшим на предыдущей неделе ледяным дождем, после которого на дорогах появилась гололедица.

Кроме того, Сорокина отметила, что рязанцы неоднократно жаловались на некачественную уборку на улицах Зубковой, Новоселов и Тимуровцев. Поэтому на эти участки она советует обратить особое внимание.

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