Под видом Роспотребнадзора в Рязани активизировались вымогатели. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани и области активизировались мошенники, вымогающие деньги у предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Неизвестные звонят в коммерческие структуры, представляются руководителями управления Роспотребнадзора по региону и обманом просят перевести деньги на банковские счета, либо передать наличность «для участников специальной военной специальной операции».

Управление Роспотребнадзора России по Рязанской области предупреждает, что от имени ведомства подобные предложения не могут исходить. В случае звонков с требованием перечислить или передать деньги, необходимо сразу сообщать в полицию и в Роспотребнадзор по телефонам: (4912) 92-98-07, 92-84-01.

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