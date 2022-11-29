У Касимова, как и у Рязани, появилась карта замены уличного освещения

Более 2600 светильников, которые планируется заменить в Касимове, нанесли на интерактивную карту.

Более 2600 светильников, которые планируется заменить в Касимове, нанесли на интерактивную карту (доступна по ссылке). Ее создала компания «Световые Технологии ЭСКО», с которой 17 ноября заключен энергосервисный контракт на 79,2 млн рублей.

Карта аналогична той, что есть у Рязани, где меняют 14,9 тыс. светильников за 299 млн рублей.

Ранее о модернизации освещения в Касимове во время «прямой линии» упомянул губернатор Павел Малков. По его словам, помимо светодиодных ламп там смонтируют 46 шкафов управления уличным освещением, 29 новых опор, 9 км проводов.

«Проект также подразумевает установку новых светильников там, где это необходимо для выполнения нормативов по освещенности, монтаж почти 9 км нового самонесущего изолированного провода», - уточняет подрядчик.

Что интересно, проектом не предусмотрены работы в туристическом ядре города (улицы Советская, Татарская, Ленина и другие). Там запланирована комплексная модернизация городской среды по программе развития исторических поселений.